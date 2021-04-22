Липецк, , 16:21 — REGNUM В Липецкой области 22 апреля подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 315 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 26 тыс. 255 человек были выписаны после курса лечения.

625 человек скончались. Четыре новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.