Джакарта, , 16:21 — REGNUM Экипаж пропавшей подводной лодки KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии располагает запасами воздуха, которых ему может хватить до 24 апреля, собщает 22 апреля Reuters со ссылкой на индонезийских военных.

Уточняется, что техническое состояние исчезнувшей подводной лодки оценивалось как хорошее и боеготовое.

По словам индонезийских военных, надежду на благополучный исход дают благоприятные погодные условия в районе поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля подлодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии с экипажем из 53 человек перестала выходить на связь во время учебных торпедных стрельб в районе острова Бали. Недалеко от этого места было обнаружено нефтяное пятно.

Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция уже предложили свою помощь в поиске пропавшей подводной лодки.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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