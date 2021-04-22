Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM В Ростовской области за неделю — с 12 по 18 апреля, число госпитализаций с ОРВИ выросло вдвое, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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За этот период на Дону зарегистрировано 12 825 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 23,3%. В областном центре за неделю установлено 4 430 случаев заболевания ОРВИ, что превышает эпидпорог на 3,9%.

За 15-ю неделю 2021 год частота госпитализаций пациентов с ОРВИ в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 47,5%. Так, в стационарах лечение получают 208 человек.

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