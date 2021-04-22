Белгород, , 16:22 — REGNUM Председателем контрольно-счётной палаты Белгородской области 22 апреля назначен Евгений Петров. Его единогласно утвердили депутаты облдумы, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Кандидатуру нового руководителя на рассмотрение в облдуму внёс врио главы региона Вячеслав Гладков. С 2013 года Евгений Петров возглавлял государственно-правового управления администрации губернатора области, имеет высшее юридическое образование. На новом посту он сменил 70-летнего Николая Звертаева, который руководил ведомством с октября 2011 года и ушёл с должности, поскольку достиг предельно допустимого возраста.

Евгений Петров назначен председателем контрольно-счётной палаты региона на пять лет.