Пенза, , 17:56 — REGNUM В Пензе любителей садовых и дачных работ 24 апреля приглашают посетить фестиваль «АгроFest». Выставка-ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00 (мск).

Дачники к предстоящему сезону смогут приобрести посевной материал, технику, оборудование, саженцы, рассаду, продукцию для озеленения городских и загородных территорий, а также все для комфортного отдыха. Здесь же можно будет купить эффективные средства защиты растений, удобрения, средства ухода за растениями, предметы бытового и хозяйственного назначения, оборудование и инвентарь для дачных и садовых работ, парники, теплицы, соковыжималки и овощесушилки.

Для горожан, помимо прочего, будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозкультур, мастер-классы. Работа фестиваля будут сопровождать выступления фольклорных коллективов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году начало дачного сезона в Пензе запланировали с 24 апреля. Проезд до садовых товариществ по «Карточке садовода» останется на уровне прошлого года. По предварительным сведениям, автобусы по дачным маршрутам будут ездить с 24 апреля по 1 июня в среду, субботу и воскресенье, а затем добавят в пятницу.

Читайте также: В Пензе объявили дату начала дачного сезона