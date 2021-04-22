Курск, , 16:18 — REGNUM В Курской области 22 апреля зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 859 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 310 пациентов, в том числе 121 — за последние сутки.

Скончались 670 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.