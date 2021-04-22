Тбилиси, , 16:15 — REGNUM В охваченной внутриполитическими проблемами Грузии не оставили без внимания обращение президента России к Федеральному собранию в той части, где глава государства говорит об адекватном ответе России на провокации со стороны «участников международного общения».

На публикацию перевода заявления Путина на грузинский язык, которую выложило в соцсети Facebook информационное агентство «Интерпрессньюс», пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. 17 из 43 пользователей, откликнувшихся на пост, содержание слов президента России «понравилось», во всяком случае, они поставили соответствующий одобрительный «лайк». У 13 пользователей «угрозы» Путина вызвали «смех», а еще у 13 — «возмущение».

Часть грузинского общества восприняла слова Владимира Путина как угрозу, обращенную, в том числе, и к Грузии, и отреагировала «соответствующим образом».

Еще один пользователь прямо воспринял эти слова президента России как угрозу в адрес грузин и отметил: «Кому трудно слушать грузин, понимать Бога, тот асимметрично быстр и строг по отношению к ним».

Были и прямо противоположные воззрения, в частности, о том, что может потерять в результате такого подхода Россия.

Были высказаны рекомендации, как следует Западу отреагировать на слова президента России.

У ее инициативы среди читателей публикации нашлось 6 сторонников.

Были и откровенно оскорбительные высказывания, в том числе нецензурные, которые здесь расшифровывать не будем.

Интересно, что одобрившие слова Владимира Путина пользователи от открытого выражения своей позиции воздерживаются. В Грузии, во всяком случае, на пространстве соцсетей, по любой связанной с Россией и ее нынешним руководством теме принято высказываться негативно, подчеркивая факт «оккупации» Россией 20% грузинских территорий.

Напомним, что выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России отметил: «Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются».

Но тех, кто намеревается «окончательно сжечь или даже взорвать мосты» в отношениях с Россией, предупредил, что «ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким».