«Россия – империя зла»: в Грузии откликнулись на слова Путина
Тбилиси, 22 апреля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В охваченной внутриполитическими проблемами Грузии не оставили без внимания обращение президента России к Федеральному собранию в той части, где глава государства говорит об адекватном ответе России на провокации со стороны «участников международного общения».
На публикацию перевода заявления Путина на грузинский язык, которую выложило в соцсети Facebook информационное агентство «Интерпрессньюс», пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. 17 из 43 пользователей, откликнувшихся на пост, содержание слов президента России «понравилось», во всяком случае, они поставили соответствующий одобрительный лайк. У 13 пользователей «угрозы» Путина вызвали «смех», а еще у 13 — «возмущение».
Часть грузинского общества восприняла слова Владимира Путина как угрозу, обращенную в том числе и к Грузии, и отреагировала «соответствующим образом».
«Россия — фашистский рейх. Империя зла», — определил один из пользователей Facebook, комментарий которого заслужил «целых» два «одобрения».
"Вначале уничтожь Саакяна, а потом поговорим», — написал еще один пользователь и читатель страницы агентства «Интерпрессньюс» в Facebook, имея в виду «угрозы» Владимира Путина в адрес Михаила Саакашвили, прозвучавшие в дни августовской войны 2008 года.
«Не сможешь справиться с армией ЛГБТ, они умеют бороться неистово», — иронично отметил пользователь З. К.
«Потерпеть поражение перед ними — врагу не пожелаю! А что если не убьют, куда денешься тогда?» — так же иронично ответил ему пользователь А. У.
Еще один пользователь прямо воспринял эти слова президента России как угрозу в адрес грузин и отметил: «Кому трудно слушать грузин, понимать Бога, тот асимметрично быстр и строг по отношению к ним».
Были и прямо противоположные воззрения, в частности о том, что может потерять в результате такого подхода Россия.
«Х… терять нечего», — отметил пользователь Г. К.
«Если не ему, кому же еще есть что терять», — ответил на реплику Н. Д.
Были высказаны рекомендации, как следует Западу отреагировать на слова президента России.
«Европа и Америка пусть заморозят этим неблагодарным счета и изгонят соотечественников П… из страны», — предложила западным лидерам Р. Т.
У ее инициативы среди читателей публикации нашлось шесть сторонников.
«Дальше танков и ракет они ничего не видят, темные, отставшие от времени», — заключил Г. Т.
Были и откровенно оскорбительные высказывания, в том числе нецензурные, которые здесь расшифровывать не будем.
Интересно, что одобрившие слова Владимира Путина пользователи от открытого выражения своей позиции воздерживаются. В Грузии, во всяком случае, на пространстве соцсетей, по любой связанной с Россией и ее нынешним руководством теме принято высказываться негативно, подчеркивая факт «оккупации» Россией 20% грузинских территорий.
Напомним, что, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России отметил: «Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются».
Но тех, кто намеревается «окончательно сжечь или даже взорвать мосты» в отношениях с Россией, предупредил, что «ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким».