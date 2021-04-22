Тбилиси, 22 апреля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В охваченной внутриполитическими проблемами Грузии не оставили без внимания обращение президента России к Федеральному собранию в той части, где глава государства говорит об адекватном ответе России на провокации со стороны «участников международного общения».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Империя

На публикацию перевода заявления Путина на грузинский язык, которую выложило в соцсети Facebook информационное агентство «Интерпрессньюс», пользователи соцсети отреагировали неоднозначно. 17 из 43 пользователей, откликнувшихся на пост, содержание слов президента России «понравилось», во всяком случае, они поставили соответствующий одобрительный лайк. У 13 пользователей «угрозы» Путина вызвали «смех», а еще у 13 — «возмущение».

Часть грузинского общества восприняла слова Владимира Путина как угрозу, обращенную в том числе и к Грузии, и отреагировала «соответствующим образом».

Еще один пользователь прямо воспринял эти слова президента России как угрозу в адрес грузин и отметил: «Кому трудно слушать грузин, понимать Бога, тот асимметрично быстр и строг по отношению к ним».

Были и прямо противоположные воззрения, в частности о том, что может потерять в результате такого подхода Россия.

Были высказаны рекомендации, как следует Западу отреагировать на слова президента России.

У ее инициативы среди читателей публикации нашлось шесть сторонников.

Были и откровенно оскорбительные высказывания, в том числе нецензурные, которые здесь расшифровывать не будем.

Интересно, что одобрившие слова Владимира Путина пользователи от открытого выражения своей позиции воздерживаются. В Грузии, во всяком случае, на пространстве соцсетей, по любой связанной с Россией и ее нынешним руководством теме принято высказываться негативно, подчеркивая факт «оккупации» Россией 20% грузинских территорий.

Напомним, что, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России отметил: «Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются».

Но тех, кто намеревается «окончательно сжечь или даже взорвать мосты» в отношениях с Россией, предупредил, что «ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким».