Вашингтон, , 16:44 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 62 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,86 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 842, а общее число перевалило за отметку в 569 402.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 5973 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Флорида — 5571. На третьем штат Пенсильвания — 4537.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.