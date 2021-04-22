Ярославль, 22 апреля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Путеводитель «Ярославия — узнай меня полностью» удалили с сайта «Визит Ярославия» после претензий членов Общественной палаты региона и публикации ИА REGNUM.

Фрагмент сайта «Визит Ярославия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член палаты Андрей Тутариков возмутился обилием фактических, орфографических и стилистических ошибок в путеводителе, созданном по заказу департамента туризма Ярославской области. Общественник потребовал «не искажать историю» в угоду туристической привлекательности.

Как сообщили в департаменте туризма, путеводитель был создан в рамках контракта по продвижению туристической привлекательности региона в интернете. Начальная цена контракта составила 1 млн 745 тысяч рублей, из них на путеводитель было заложено 210 тысяч. В ходе торгов общая цена упала до 1 млн 370 тысяч. Победителем стала компания из Новосибирска. Работы были приняты департаментом и оплачены. В департаменте туризма не считают, что деньги были потрачены зря.

«Контракт включает не только путеводитель, а целый комплекс рекламных услуг. По итогам можем сказать, что суммарный охват по данной рекламной кампании составил 19 миллионов показов на целевую аудиторию», — сообщили в департаменте туризма Ярославской области.

Сейчас скандальный путеводитель удалён с официального туристического сайта региона и «отправлен на доработку». Правда, как написал в социальных сетях председатель общественного совета при департаменте туризма Андрей Данилов, «здесь невозможно что-то исправлять, здесь нужно полностью менять. Ибо этот продукт ущербен во всех его компонентах». Одновременно директор «Центра развития туризма Ярославской области» Алексей Кузнецов заявил, что создаст новый путеводитель, уже в ходе открытого конкурса. Принять участие в нём смогут все желающие, а концепцию-победитель отберут эксперты.

«По итогам отбора (голосование в сети и мнения экспертов) мы выберем 3 места, которым оплатим расходы за создание демо-версии (по 10 т. р.), а с победителем заключим договор на создание итоговой общей версии. Пул экспертов предлагаю сформировать на базе комиссии по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия Общественной палаты ЯО», — сообщил Алексей Кузнецов.

Отметим, это не первый скандал, связанный с желанием властей привлечь туристов в Ярославскую область. Неприятие многих ярославцев вызвал ранее разработанный бренд «Ярославия — среднерусская Гардарика». Впрочем, если верить отчётам правительства области, туристический поток в регион (за исключением года пандемии) стабильно растёт.