Киев, , 16:10 — REGNUM За январь-март 2021 года падение промышленного производства на Украине составило 2%, сообщила 22 апреля государственная служба статистики.

Ведомство подчеркивает, что непосредственно в марте 2021 года объёмы промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Однако этот «рост» является абсолютно формальным, и объясняется исключительно низкой базой сравнения 2020 года, когда объемы производства падали рекордными темпами.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, за прошлый год промпроизводство на Украине сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом. Падение могло быть и больше, но в декабре прошлого года власти страны «нарисовали» рост промышленности сразу на 4,8%, что скорректировало итоговый результат. Оппозиция заявляет, что в стране полным ходом идет деиндустриализация, подчеркивая, что в этом году больше всего кризис проявился в легкой и пищевой промышленности — отраслях, ориентированных на внутренний рынок.