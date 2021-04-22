Варшава, , 16:09 — REGNUM Польская книжная палата представила проект закона о защите книжного рынка в республике. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства Niestatystyczny.pl.

Законопроект предполагает фиксированную в течение года цену на новые книги, что не позволит книжным магазинам предоставлять скидки на новые товары.

«Скидки на новые книги — это отличный ход для магазинов, который побуждает потребителей покупать товар именно у них, а не у конкурентов. Но из-за них авторы и издательства теряют колоссальные суммы денег», — говорится в сообщении руководства книжной палаты.

По сообщениям Польской книжной палаты, такие правила уже применяются во многих страна, в том числе в Германии, Италии, Франции и Испании, где они оказали реальное влияние на обеспечение надлежащей защиты субъектов литературной индустрии, и даже поспособствовали увеличению спроса на новые книги.

В случае, если данные правила примут, фиксированную цену на новые книги будут определять издательства, а не магазины. Эта цена будет действовать в течение одного календарного года с момента выхода книги.