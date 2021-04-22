Красногорск, , 16:07 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в пансионате для престарелых в Красногорске, в результате которого погибли 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратура Московской области.

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Главным фигурантом по делу проходит житель Москвы. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемый арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, который без соблюдения мер пожарной безопасности переоборудовал под хоспис, чтобы разметить максимальное количество престарелых.

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Всего в период с марта 2019 года по март 2020 года в доме проживало 29 подопечных пожилого возраста. 10 мая в хосписе произошёл пожар. В результате от отравления угарным газом на месте скончались девять человек, ещё трое умерли от ожогов в больнице, ещё одной женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

В настоящее время подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы дела будут направлены в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в пансионате для престарелых «Второй дом» в Красногорске произошёл в ночь на 11 мая 2020 года. В результате в огне и позднее в больнице погибли 11 человек в возрасте от 66 до 90 лет. Причиной возгорания предварительно признана неисправность электросетей в здании.

Как выяснилось, хоспис работал незаконно. По документам он значился как обычный жилой дом.