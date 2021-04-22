Саратов, , 17:55 — REGNUM Жители Саратовской области смогут выбрать объекты для благоустройства. Старт голосования будет дан уже 26 апреля.

Всего определены 178 объектов (скверы, парки, площади и набережные) во всех 42 районах области. Территории выбирали во время заседаний общественных комиссий. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

Голосование по благоустройству территорий будет проходить во всех субъектах РФ вплоть до 30 мая. Повлиять на выбор можно тремя способами: в личном кабинете на портале госуслуг, с помощью волонтеров (по номеру телефона) и на единой платформе голосования za.gorodsreda.ru (авторизоваться можно через портал госуслуг или используя свой номер телефона).

ИА REGNUM напоминает, в начале марта в Саратове было объявлено народное голосование за лучший архитектурный проект благоустройства города. Прошла презентация проектов-финалистов открытого международного конкурса на благоустройство пяти центральных территорий.

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