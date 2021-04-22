Варшава, , 16:06 — REGNUM Депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость», главенствующей в правящей коалиции «Объединенные правые» Рышард Терлецкий признал в интервью Onet. pl, что в коалиции есть большие проблемы в отношениях между членами партий, но исключил, что она может распасться.

«Малые партии — «Солидарная Польша» и «Согласие» — ожидаемо хотят играть более существенную роль в коалиции, но в любом случае центральной силой здесь играет «Право и справедливость», и у них ничего не получается. Но мы смотрим на это снисходительно и дисциплинируем их», — сообщил Терлецкий.

По его словам, как бы не развивался конфликт внутри коалиции, ожидать её распада не стоит. «Малые партии самостоятельно перестанут играть хоть какую-то роль в польской политике, а «Право и справедливость» они нужны, чтобы можно было сформировать парламентское большинство. Поэтому внутренние распри останутся внутренними», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский профессор политологии Вальдемар Парух оценивал, что коалиция «Объединенные правые» «трещит по швам», что может стать поводом для ее распада и объявления досрочных парламентских выборов.