Джакарта, , 16:06 — REGNUM Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

В ходе беседы премьер-министр заявил, что не сможет лично приехать на саммит АСЕАН в Джакарту, потому что эпидемия коронавируса вызывает беспокойство в Таиланде.

Прают Чан-Оча заявил, что «сожалеет и обеспокоен» из-за ситуации в Мьянме. Премьер-министр признает, что нынешняя ситуация в Мьянме представляет собой вызов «региональной стабильности и миру».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин не будет присутствовать на встрече лидеров АСЕАН в Индонезии 24 апреля, на которой будет обсуждаться ситуация в Мьянме.

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