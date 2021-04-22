Майкоп, , 16:04 — REGNUM Текущее бюджетно-финансовое обеспечение Адыгеи обсуждалось в Москве на встрече первого заместителя министра финансов России Леонида Горнина с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе главы Республики Адыгея. В мероприятии также приняли участие министр финансов РА Виктор Орлов и депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник («Единая Россия»).

Минфин России Фото Алексея Гусева

На встрече обсуждались вопросы исполнения республиканского бюджета, совершенствования межбюджетных отношений, а также дополнительного финансирования ряда важнейших для Адыгеи проектов. Отдельно были рассмотрены аспекты предоставления и обслуживания бюджетных кредитов региону.

Мурат Кумпилов рассказал о реализации госпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот. Глава региона отметил, что на эти цели с 2013 по 2020 год из всех уровней бюджетов направлено свыше 800 млн рублей. За это время жильё получил 861 человек. В 2021 году право на получение жилья наступает у 417 детей-сирот, и для решения вопроса Адыгее необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 428 млн рублей.

Также обсуждалась дальнейшая реконструкция очистных сооружений в Майкопе, включающая в себя три масштабных комплекса. При поддержке Правительства РФ с 2019 года и по настоящее время здесь ведется строительство первого пускового комплекса мощностью 40 тыс. кубометров в сутки. Для завершения работ, предусмотренных на 2021−2022 годы, республике необходимо свыше 1,3 млрд рублей, в том числе на 2021 год — 446,2 млн. рублей.

Леонид Горнин отметил, что все предложения руководства региона будут рассмотрены для принятия соответствующих решений.