Белгород, , 16:05 — REGNUM Количество лечебных учреждений не будет сокращать Белгородская область. Об этом 22 апреля сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков на встрече с депутатами облдумы.

По словам врио, регион в числе лидеров в ЦФО по занятости медицинских вакансий — закрыты 87% должностей. Однако этого недостаточно, и отсутствие на местах специалистов различных направлений — «это трагедия».

«Белгородская область не будет сокращать количество лечебных учреждений. Не вижу причин, которые заставили бы меня эту позицию изменить. Мы не имеем права позволить себе наличие вакантных ставок. Чтобы привлечь молодые кадры в районы, в 2021—2022 годах за счёт регионального бюджета будет закуплено 240 квартир для медиков. К 1 января не должно остаться ни одной незаполненной вакансии в центральных районных больницах», — отметил Вячеслав Гладков.

Врио губернатора также поручил департаменту здравоохранения и главам муниципальных образований формировать медицинские классы на территории школ. Директоров школ, которые будут заниматься этим вопросом, будут мотивировать.