Белгород, 22 апреля 2021, 16:05 — REGNUM Количество лечебных учреждений не будет сокращать Белгородская область. Об этом 22 апреля сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков на встрече с депутатами облдумы.
По словам врио, регион в числе лидеров в ЦФО по занятости медицинских вакансий — закрыты 87% должностей. Однако этого недостаточно, и отсутствие на местах специалистов различных направлений — «это трагедия».
Врио губернатора также поручил департаменту здравоохранения и главам муниципальных образований формировать медицинские классы на территории школ. Директоров школ, которые будут заниматься этим вопросом, будут мотивировать.