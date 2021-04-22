Курган, , 16:02 — REGNUM В Кургана отопительный сезон завершится 27 апреля. Об этом сообщает горадминистрация областного центра.

Решение об отключении отопления базируется на по данных Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Среднесуточная температура воздуха в областном центре с 22 по 27 апреля составит плюс 8−10°C, что допускает отключение отопления.

В первую очередь тепло перестанут подавать в административные, промышленные и жилые здания. Социальные объекты — школы, детские сады, больницы — будут отключены в последнюю очередь.