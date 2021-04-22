Минск, , 16:00 — REGNUM Все арестованные в рамках уголовного дела о неконституционном свержении власти в Белоруссии оппозиционеры дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Об этом 21 апреля заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

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Выступая в вечернем шоу на государственном телеканале «Беларусь 1», Бычек сообщил, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников заговора велись в течение полугода и тщательно задокументированы. В итоге были арестованы литературовед-политолог Александр Федута, председатель оппозиционной националистической «Партии БНФ» Григорий Костусёв и член этой партии юрист Юрий Зенкович.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). Ответственность по этой части статьи предусматривает лишение свободы на 8−12 лет, а максимальная мера ответственности по этой статье — расстрел.

КГБ считает, что заговорщики не просто обсуждали свержение Александра Лукашенко, а именно планировали силовой захват власти. При этом Зенкович — гражданин Белоруссии и США, искал и пытался подкупать белорусских военнослужащих. По словам Бычека, Зенкович полностью признал свою вину.

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