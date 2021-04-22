Синьцзян, , 15:59 — REGNUM Несмотря на американские санкции, прямой экспорт из Синьцзяна в США более чем удвоился в первом квартале 2021 года. Согласно данным, опубликованным таможенным агентством Китая, по сравнению с прошлым годом экспорт из западно-китайского региона в течение первых трёх месяцев вырос на 113% и достиг 64,4 млн долларов США.

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Главным экспортным товаром Синьцзяна в США в первом квартале была форма гетероциклических соединений — химических ингредиентов, широко используемых в противораковых препаратах, а вторым — аминокислоты.

Ряд аналитиков были озадачены этой тенденцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот провинции Аньхой на востоке Китая со странами «Пояса и пути» и другими членами Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) вырос на 43,1% и 18,9% в годовом исчислении соответственно. Так, в первом квартале импорт и экспорт Аньхоя составили 146,46 млрд юаней (около $22,5 млрд), что на 36,7% больше в годовом исчислении. Только в марте импорт и экспорт Аньхоя достигли 56,08 млрд юаней, что является самым высоким месячным объемом в истории провинции.

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