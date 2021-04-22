Киев, , 16:01 — REGNUM Условия для проведения нового саммита «нормандской четвёрки» пока не выполнены. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 22 апреля в интервью информационному агентству «Укринформ».

Дипломат сказал, что Франция всегда выступала за проведение саммита, однако для этого необходимо обеспечить «содержательные политические условия».

«На сегодня мы констатируем, что, к сожалению, предпосылки для проведения саммита ещё не обеспечены», — подчеркнул посол.

Этьен де Понсен добавил, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона состоит в том, что не стоит проводить саммит ради саммита, в нём должен быть конкретный смысл.

Напомним, ранее источник в российской делегации на переговорах в «нормандском формате» сообщил РИА Новости о том, что переговоры на уровне советников глав государств прошли безрезультатно.

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