Киев, 22 апреля 2021, 16:01 — REGNUM Условия для проведения нового саммита «нормандской четвёрки» пока не выполнены. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 22 апреля в интервью информационному агентству «Укринформ».
Дипломат сказал, что Франция всегда выступала за проведение саммита, однако для этого необходимо обеспечить «содержательные политические условия».
Этьен де Понсен добавил, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона состоит в том, что не стоит проводить саммит ради саммита, в нём должен быть конкретный смысл.
Напомним, ранее источник в российской делегации на переговорах в «нормандском формате» сообщил РИА Новости о том, что переговоры на уровне советников глав государств прошли безрезультатно.
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