Сеул, , 15:58 — REGNUM Против легализации однополых браков выступил католический архиепископ Сеула, кардинал Эндрю Ём Су-Чжун, сообщает 22 апреля издание The Korea Times со ссылкой на сообщение епархии «Урок католической церкви о семье и браке».

«Это (гендерная идеология — примечание ИА REGNUM) идет вразрез с божественным провидением, в котором творец создал мужчин и женщин по-разному и позволил им помогать друг другу», — сказал кардинал. Вместе с тем Ём Су-Чжун выступил против дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Кардинал также прокомментировал обсуждаемый законопроект о борьбе с дискриминацией в Южной Корее. В частности, он подверг критике расширение понятия семьи, допускающее сожительство без брака.

По его слова, это нововведение идет врозь с общественной маралью и ценностями католической церкви.

Отметим, заявление Эндрю Ём Су-Чжун сделано на фоне бурного обсуждения законопроекта о борьбе с дискриминацией, а также резонансными случаями самоубийств трансгендеров. Ранее Конференция католических епископов Кореи выступила с критикой закона.