Москва, , 15:56 — REGNUM Если ключевую ставку Банка России не повышать, то в стране ускорится инфляция, а у людей сократятся располагаемые доходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

«Повышение ключевой ставки носит отложенный характер и реагирует на рост цен по немонетарным (то есть связанным с недостатком производства) факторам, сыгравшим ещё в прошлом году, — сказал Любич. — Если ставку не повышать, то ускорится инфляция и у людей сократятся располагаемые доходы. Раньше этого не делали по социальным мотивам: людям позволили залезть в долги, чтобы было на что компенсировать упавшие из-за пандемии доходы. Но нужно понимать: сейчас в банковской системе избыток денег. Задача ЦБ состоит не в том, чтобы не пустить их в оборот, а в том, чтобы они пошли на развитие производства, на устранение немонетарных факторов инфляции».

По его словам, ключ к решению этой задачи лежит в сфере развития долгосрочных корпоративных кредитов, на которые предприниматели создают рабочие места, и в сфере поощрения рантье к вложению накоплений в долгосрочные вклады и иные долгосрочные банковские продукты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что причин для резкого повышения ключевой ставки нет.

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