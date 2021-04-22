Москва, , 15:55 — REGNUM Численность безработных в России снижается, но не из-за того, что люди находят работу, а потому, что числиться в центре занятости стало бессмысленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные о снижении в России количества официально зарегистрированных безработных.

«Уровень безработицы значительно сократился, но не вернулся к тому, который был до начала пандемии. Многие компании вернулись к прежней работе после снятия ограничений, но одновременно многие не пережили локдауна. Рост банкротств тому в подтверждение. Таким образом, многие потеряли работу в период ограничительных мер и сразу после их снятия, — сказала Головченко. — Граждане официально считаются безработными только тогда, когда встают на учет в Центре занятости. Российская государственная система неэффективна с точки зрения помощи в поиске работы для них. В связи с чем граждане регистрируются как безработные только ради получения пособий».

Таким образом, как пояснил юрист, численность безработных снижается не из-за того, что они нашли работу, а потому, что числиться в центре занятости бессмысленно.

«Проще искать работу самостоятельно, без лишних бесполезных обязательств перед госструктурой, — сказал Головченко. — К сожалению, большое количество российских граждан, проживающих в небольших городах, выпадает из поля зрения в связи с экономической деградацией. Они теряют интерес к поиску работы, устав от долгих поисков. Не имея возможностей для переезда в более крупный город, они опускают руки. Очень печальная и тревожная тенденция, не предвещающая ничего хорошего для страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в марте 2021 года составил 5,4% от экономически активного населения.

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