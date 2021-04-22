Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Пожароопасный период в Ленинградской области наступил в 2021 году позже обычного, 16 апреля, но довольно активно. Со сходом снежного покрова пожарные региона уже потушили 612 палов травы. Об этом 22 апреля сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Александр Попугаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя ГУ МЧС, на 22 апреля на территории Ленинградской области произошло 612 палов сухой растительности и десять ландшафтных лесных пожаров на общей площади более 5 га.

«Дождь нам конечно помог, но хотелось бы чтобы не только дождь помогал нам в этом, но и жители и гости Ленинградской области», — уточнил Попугаев.

Напомним, в 2021 году начали действовать новые правила обращения с огнем, любителям избавиться от прошлогодней травы с помощью пала грозит крупный штраф или даже уголовное дело.

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