Киев, , 16:00 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают тезисы программного интервью находящегося под внутренними санкциями лидера оппозиции Виктора Медведчука одному из ведущих изданий Польши — газете Rzeczpospolita, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 апреля.

Так, политический публицист Александр Зубченко подчеркивает, что в идейном плане интервью Медведчука построено как ответы на вопросы из президентской повестки дня, то есть ответы на «горящие» вопросы, которые сегодня волнуют Украину.

«Например, как остановить войну в Донбассе, как выполнить Минские соглашения, как переломить ситуацию и остановить сползание страны в экономический кризис, как государство может защитить простого украинца… Собственно, ответы на такие вопросы должен давать президент Зеленский, но он, видимо, занят, видосики записывает», — иронизирует публицист, напоминая, что мирный план именно Медведчука согласились выполнять ДНР и ЛНР, а также поддержала Россия.

«Там были озвучены базовые тезисы по возобновлению мирного процесса в регионе. Констатация очевидного: «Украина должна сегодня сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения». По мнению Медведчука, необходимо восстановить режим прекращения огня, который был установлен меморандумом от 22 июля 2020 года. Затем следует принять законы о выборах, амнистии, внести изменения в Конституцию, касающиеся особого статуса, а все это известно как «мирный план Медведчука»», — отмечает публицист.

Зубченко отметил, что лидер ОПЗЖ в интервью польскому изданию очень четко обозначил настоящие причины обострения ситуации в Донбассе — вмешательство в ситуацию США.

«В хоре международных голосов, поддерживающих Зеленского, тон задают США… они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния… им не нужен мир в Донбассе, им не надо, чтобы Донбасс возвращался на Украину, а Украина возвращалась в Донбасс», — цитирует он оппозиционного политика.

В завершение эксперт выразил мнение, что в сложившихся на сегодняшний день обстоятельствах у Украины есть только два варианта — либо существовать при «зеленом Порошенко», либо возвращаться к нормальной жизни, но для этого нужно остановить войну.

«Собственно, происходящее сейчас на Донбассе показывает, что другого приемлемого алгоритма выхода из ситуации нет. Либо существование под руководством «зеленого Порошенко», в которого превратился Зеленский, либо возвращение к нормальной жизни — но для этого надо остановить войну. А вступление в НАТО — это из серии «давайте нальем в ванну бензина и закурим сигарету». Тем более, как справедливо аргументирует Медведчук, более половины украинцев выступают против. Поэтому все эти пустые разговоры про НАТО вообще не имеют смысла», — заключает Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля дал интервьюфранцузскому изданию Le Figaro, в котором выразил для западных партнеров своё понимание текущей ситуации. Интересно. что в ходе обсуждения статьи читатели выразил мнение, что Зеленский — это просто клоун, которым манипулируют и американцы, и европейцы.