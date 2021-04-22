Тюмень, , 15:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 51 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 апреля коронавирусом заразился 34 741 человек. Выздоровели 33 106 человек, скончались 449 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).