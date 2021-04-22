Москва, , 15:52 — REGNUM Процесс восстановления финансового положения населения в России протекает крайне плавно и медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ больше чем на 5% выросла доля просроченных долгов по потребительским кредитам.

«Не так давно гражданам приходилось брать кредиты для покупки продуктов. К сожалению, сейчас существенных предпосылок для улучшения ситуации нет. Лишь по мере восстановления сегментов бизнеса и финансовое состояние жителей РФ будет улучшаться, — сказал Головченко. — Потребительские кредиты не обеспечены залогом, поэтому граждане не спешат рассчитываться по этим долгам так, как по ипотеке. Для экономики страны рост задолженности по потребительским кредитам неопасен. Доля потребительского кредитования от общего объема кредитования не так велика, она находится в пределах 10%. Основной объем представляет ипотечное кредитование».

По словам эксперта, если благосостояние населения продолжит ухудшаться, а кредиты им выдавать перестанут из-за просроченных долгов, то потребительский спрос упадет, что отразится на ВВП и росте экономики страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что рост доли просроченных долгов по потребительским кредитам говорит об ухудшении платёжеспособности населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продолжает ухудшаться платежеспособность населения – экономист