Москва, , 15:52 — REGNUM Сырьевой рынок 22 апреля днем продолжает снижение, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent торгуется по $64,94 и может спуститься к $64,80. «Бочка» WTI отступает к $64,33 и способна торговаться в диапазоне $64−65.

Запасы нефти в США, согласно данным минэнерго, за неделю выросли на 0,6 млн баррелей при ожидании снижения на 3,7 млн баррелей и предыдущем факте падения на 5,9 млн баррелей.

Рост показателя запасов — это значимый «медвежий» сигнал для рынка нефти, то есть повод продавать. Новостной фон в целом мрачный, как бы ни хотелось представить обратное.

Рост численности новых заболеваний коронавирусом в Индии и Японии вынуждает глобальных поставщиков сырья быстро пересматривать возможности предложения и спроса, причем ситуация складывается явно не в пользу производителей.

В то же время, согласно предыдущим решениям ОПЕК+, на рынок поставляется все больший объем энергоносителей при очень неустойчивом к нему интересе», — считает эксперт.

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