Кишинёв, , 15:55 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии рассмотрит обращение депутатов парламента республики с просьбой проверить конституционность введения режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба КС.

Сообщается, что заседание по данному вопросу назначено на 28 апреля. В суд обратились депутаты пропрезидентской партии «Действие и солидарность» и прорумынской Партии национального единства.

Народные избранники заявили, что режим ЧП в стране якобы был введён с нарушением законодательства.

Стоит отметить, что КС Молдавии 15 апреля признал право президента страны Майи Санду распустить парламент республики. Но, согласно молдавскому законодательству, этого нельзя сделать во время режима ЧП, который объявлен до 30 мая.

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