Москва, 22 апреля 2021, 15:56 — REGNUM Запрещённые минскими соглашениями вооружения применяют в Донбассе Вооружённые силы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 апреля на брифинге в Москве.
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«Вооружённые силы Украины не снижают интенсивность обстрела мирных населённых пунктов, включая пригороды Донецка. Активно используются запрещённые Минскими соглашениями вооружения, включая крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки», — сказала Захарова.
Киев, добавила она, продолжает стягивать в район конфликта технику и войска. Действия украинского руководства направлены на дестабилизацию обстановки в Донбассе.
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