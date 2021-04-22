Москва, , 15:48 — REGNUM То, что в России растет доля просроченных долгов по потребительским кредитам, свидетельствует о продолжающемся ухудшении платёжеспособности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя соответствующие данные Национального бюро кредитных историй.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Немало заемщиков, потеряв работу в 2020-м, брало кредиты просто для пропитания. Не у всех была возможность найти работу быстро. Даже получив новую работу, не все граждане быстро восстановили платежеспособность, — сказал Ковригин. — Не думаю, что далее будет рост просрочек. Веских причин для этого нет. Экономика восстанавливается. Системы банковского скоринга ужесточают и уточняют требования к потенциальным заемщикам».

При этом он уточнил, что для оценки состояния банковской сферы важнее не абсолютный показатель просроченных кредитов.

«Просрочка просрочке рознь. Важнее процент проблемных просрочек свыше 90 дней. Для банков критически важно, чтобы доля таких просрочек была минимальна — до двух-трёх процентов от общего числа выданных кредитов. Иначе это чревато неконтролируемым ростом цен на банковские услуги и прежде всего процентов по кредитам», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом задолженности по потребительским кредитам высказался экономист Юрий Юденков.

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