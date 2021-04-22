Рига, , 15:47 — REGNUM Наивно будет надеяться, что коронавируc исчезнет к началу нынешнего лета. Латвии придется жить с ним еще долгие годы. Об этом заведующий кафедрой эпидемиологии Рижского университета Страдиня профессор Гиртс Бригис заявил гостелевидению LTV.

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Как сообщает rus.tvnet.lv, самая большая проблема латвийского общества, по мнению Бригиса, заключается в том, что люди не готовы признать, что вирус не исчез и пандемия не закончилась, даже если вакцинация идет опережающими темпами.

«Люди просто устали от нынешней ситуации, им все труднее принимать ограничения и жить в таких условиях. Кривая заболеваемости сейчас пошла вверх, поэтому было бы неуместно говорить о смягчении», — добавил профессор.

По его словам, с небольшой и контролируемой заболеваемостью придется уживаться. А по мере того, как вакцины станут более доступными, люди поймут, что польза от них намного больше, а побочные эффекты чрезвычайно редки.