Саратов, , 15:57 — REGNUM В Саратовской области полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается на 22 апреля 101 425 человек. Однократно вакцинацию прошли 158 228 жителей. Об этом заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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Всего в Саратовскую область поставлено 209 332 дозы антиковидной вакцины. Охват вакцинацией лиц старше 60 лет составляет около 50%, уточнил представитель облминздрава.

На сегодняшний день, добавил Грайфер, бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции обеспечены 36 219 саратовцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае выявлено в общей сложности 90 547 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 22 — за последние 24 часа.

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