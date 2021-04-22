Токио, , 15:50 — REGNUM Автопроизводитель Honda представил рестайлинговую модель компактного кроссовера Honda Vezel для японского рынка. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Продажи автомобиля стартуют в Японии уже 23 апреля нынешнего года.

Новинка получила кузов с двухобъёмным профилем, гладкие боковины и большие колёсные арки. Радиаторная решётка имеет шестиугольную форму, а наружные ручки задних дверей спрятаны в углы окон.

В моторной линейке автомобиля два мотора — бензиновый и гибридный. Первый силовой агрегат — 1,5-литровый «движок» L15Z мощностью 115 л. с. (42 Нм). Второй двигатель гибридный (e:HEV). В его состав кроме 106-сильного двигателя внутреннего сгорания входит электромотор. Общая производительность установки составляет 131 л. с. (253 Нм).

Ранее компания Honda представила болид для драг-рейсинга e-DRAG, созданного на основе серийного субкомпактного электрокара Honda e. Капот, крылья, дверцы багажника и бампер автомобиля сделаны из углепластика, а стёкла — из поликарбоната.

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