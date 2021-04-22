Самара, , 15:51 — REGNUM 190 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 60 053 случая заражения этой инфекцией, а скончались 1400 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки скончались 15 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 57 165 человек, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 214 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта, в которых можно поставить прививку от COVID-19. Один такой пункт работает на базе Ставропольской центральной районной больницы, второй — на базе Самарской городской больницы № 4.

Согласно данным на 21 апреля, в регионе за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом.