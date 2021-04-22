Донецк, , 16:06 — REGNUM Участники форума «Единство русских: защита прав и свобод», который проходит в Донецке, предложили именовать территории, находящиеся под контролем Киева ОЧУ — оставшаяся часть Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник 22 апреля во время выступления.

«Я поддерживаю Дениса Владимировича (Пушилина, главу ДНР — ИА REGNUM), который предлагает абсолютно правильный термин. Не «подконтрольные Украине территории», не «Украина», а просто ОЧУ — оставшаяся часть Украины», — сказал он.

Мирошник также добавил, что народные республики Донбасса должны стать площадкой для создания проектов по поддержке русских соотечественников за рубежом.

«Жителям Донбасса не нужно объяснять, почему русских за рубежом надо защищать», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в течение семи лет войны в Донбассе международное сообщество закрывает глаза на преступления киевского режима.

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