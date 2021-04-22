Москва, , 17:04 — REGNUM В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора «Россетей» Андрея Рюмина и президента, председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа. В рамках встречи были затронуты вопросы финансирования инфраструктурных проектов компании и формирования кредитного портфеля группы «Россети», сообщили в компании.

Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества и наметили возможности для дальнейшей интеграции решений «Россетей» и цифровой экосистемы Сбера. В частности, в 2021 году дан старт совместной работе энергетиков и Сбера по внедрению единой CRM-системы, которая охватит все дочерние общества «Россетей». Также компанию интересует предлагаемая Сбером технология роботизированной обработки телефонных обращений. Пилотный проект по ее внедрению был реализован в 2020 году на базе «Россети Северо-Запад».

В свою очередь, «Россети» предоставляют доступ к сервисам Сбера (интернет-эквайринг, Sber Pay и кредитные продукты) из своей цифровой экосистемы — они уже представлены на портале электросетевых услуг и в мобильном приложении группы компаний.