Москва, , 15:44 — REGNUM То, что в РФ растет доля долгов по потребительским кредитам, объясняется двумя причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в РФ более чем на 5% выросла доля просроченных долгов жителей РФ по потребительским кредитам.

«Основных факторов два: продолжающаяся пандемия и экономический кризис, — сказал Юденков. — На ситуацию с потребительскими кредитами может повлиять усиление внимания банков к выдаче новых кредитов. Необходима более строгая оценка платежеспособности заемщиков, чтобы снизить вероятность невозврата долгов. Пока банки относятся к заемщикам более лояльно, но можно ожидать, что потребительских кредитов будет выдаваться меньше, а отношение к будущим заемщикам станет строже. Рост задолженности по потребительским кредитам очень опасен. Когда общий невозврат денежных средств достигнет 10% от выданных кредитов, ситуацию можно будет считать критической».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средний размер потребительского кредита в РФ вырос почти на 31%.

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