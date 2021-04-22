Сеул, , 22:28 — REGNUM В Южной Корее одобрили законопроект, запрещающий государственным служащим получать личную выгоду с помощью рабочей конфиденциальной информации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей парламентского комитета по национальной политике.

Закон о предотвращении конфликта интересов обязывает государственное должностное лицо, вовлечённое в действия, связанные с работой, сообщить о таких действиях заранее или воздерживаться от участия в них.

Известно, что в отношении лиц, использующих закрытую информацию в личных целях, правительство будет принимать дисциплинарные меры или заводить уголовные дела.

Отметим, что в течение последних восьми лет законопроект неоднократно поступал на рассмотрение и отзывался, однако импульсом к его принятию стал недавний инцидент со спекуляцией землёй сотрудниками Корейской земельной и жилищной корпорации (LH).

Закон касается порядка 1,9 млн государственных служащих, включая депутатов местных законодательных собраний.

Законопроект направлен в Комитет по законодательству и судебной системе. На следующей неделе законопроект будет поставлен на голосование на пленарном заседании.