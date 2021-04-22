Хабаровск, , 15:43 — REGNUM Ледоход на реке Амур не обошёлся без происшествий. Огромные льдины скопились у набережной в Хабаровске. Под натиском стихии металлические ограждения не выдержали и сломались.

Такое жуткое зрелище не испугало гуляющих неподалёку очевидцев. Некоторые из них всё-таки поспешили отойти на безопасное расстояние, но нашлись и те, кто пожелал заснять произошедшее на камеру в непосредственной близости.

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Возле ледяных валунов пришлось экстренно сооружать ещё одно ограждение, чтобы местные жители не оказались в реке.

Сколько будет стоить ремонт набережной, ещё предстоит подсчитать. Потери понесли и частные фирмы. Льдины сорвали с якоря и унесли по течению три судна.

Видео опубликовано: Оскал щуки