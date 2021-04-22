Ереван, , 15:47 — REGNUM Решение суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц по делу 1 марта обжаловала генеральная прокуратура Армении. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян газете «Армянское время».

«Генпрокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна, которые проходили как обвиняемые по делу 1 марта», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении возбудили уголовное дело в отношении главы общины Мегри Мхитара Закаряна после прошедших накануне, 21 апреля, акций протеста против премьер-министра республики Никола Пашиняна.