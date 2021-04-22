Москва, , 15:43 — REGNUM К концу года розничный товарооборот в России может вернуться к показателям 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос, продолжат ли в РФ падать обороты розничной торговли.

«Какое-то время, наверное, да, по инерции, — сказал он. — А также под влиянием в целом негативного фона ограничений на межстрановые передвижения. Эти ограничения ужесточаются и затягиваются. Бесконечными кажутся политические и экономические санкции. Снова прослеживается тренд рубля к снижению. В то же время правительство планирует вливание денег в экономику в ближайшей перспективе. Они рано или поздно придут на потребительский рынок».

Как пояснил Чеглов, к концу 2021 года возможен выход розничного товарооборота на цифры 2019 года в стоимостном выражении.

«Но скорее за счет инфляции, чем увеличения потребления», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, почему в РФ падают обороты розничной торговли.

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