Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи, сообщает 22 апреля The Guardian.

По данным издания, за этот шаг, который неизбежно приведет к дальнейшему осложнению отношений с Турцией, активно выступают законодатели и активисты, по мнению которых официальное объявление должно быть сделано в очередную годовщину.

Накануне, 21 апреля, двухпартийная группа из более чем 100 членов палаты представителей подписала письмо Байдену, в котором призвала его стать первым президентом США, официально признавшим эти зверства геноцидом.

«Позорное молчание правительства США по поводу исторического факта геноцида армян длится слишком долго, и ему необходимо положить конец», — написали законодатели. — Мы призываем вас выполнять свои обязательства и сказать правду».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу предупредил администрацию Байдена, что признание «навредит» американо-турецким отношениям.