Москва, , 15:42 — REGNUM Одна из причин падения в РФ оборота розничной торговли — это сокращение численности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя соответствующую новость.

«Прежде всего это сокращение численности населения, как естественное, так и вызванное пандемией, — сказал Чеглов. — Только за последний год, по предварительным данным, Росстат оценивает убыль населения более чем на полмиллиона человек. Значит, падает потребление. Второе, это падение реальных денежных доходов населения в 2020 году более чем на 3%. И это в условиях вбрасывания государством денег путем социальных мер поддержки. Свыше трети населения вынуждено банально экономить, сокращая расходы в ожидании изменения ситуации».

Еще один фактор, на который указал экономист, это рост цен на потребительском рынке, что вызывает включение «механизма привыкания» к новому уровню.

«В этот период людям свойственно уменьшать физические объемы покупок. Адаптация к шоковым скачкам конца 2020 продолжается», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Сяглова заявила, что в марте 2021 года население РФ вернулось к стратегии бережливого потребления.

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