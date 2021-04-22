Дубай, ОАЭ, , 15:46 — REGNUM Российского бизнесмена, которого обвиняли в организации фотосъёмки голых девушек в Дубае, депортируют на родину. Об этом сообщили 22 апреля в генеральном консульстве России в Дубае.

«Судья снял с россиянина обвинения по ходатайству генерального консульства России в Дубае и принял решение о его депортации, которая должна состояться в 16:15 (15:15 мск)», — сообщили дипломаты ТАСС.

В нарушении общественных норм морали обвиняли основателя IT-компании «Инвольта» Алексея Концова. Его держали под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в интернет попал видеоролик, на котором обнажённые девушки позируют фотографу на балконе небоскрёба в Дубае. Местная полиция задержала 40 человек — девушек и мужчину. Гражданок России среди задержанных не было.

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