Москва, , 15:41 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России на 0,25 или 0,5 процентных пунктов вполне вероятно, но для более резкого роста этого показателя необходим всплеск инфляции выше 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что для резкого повышения ключевой ставки нет оснований.

«Греф не соглашается с резким ростом ставки, однако подъем на 0,25 или 0,5 вполне вероятен, — сказал Домащенко. — Для более резкого повышения ключевой ставки необходим всплеск инфляции выше 7%. Регулятор идет за рынком, то есть за доходностью безрисковых облигаций, поднимая ключевую ставку к текущему уровню на рынке ОФЗ. В случае выхода инфляции выше 7% это негативно скажется на рынке ОФЗ, доходности вырастут. Тогда ключевую ставку придется поднимать резче».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Банк России не таргетирует инфляцию, а бежит по ее следам.

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