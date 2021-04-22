Москва, , 15:40 — REGNUM В марте 2021 года, когда началась очередная волна коронавирусной инфекции, население РФ вновь обратилось к стратегии бережливого потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила директор образовательной программы «Цифровая трансформация бизнеса» института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала новость об уменьшении в РФ оборота розничной торговли.

«В марте началась очередная волна коронавирусной инфекции, и жители РФ вновь обратились к стратегии бережливого потребления: покупать то, что действительно нужно, и ничего сверх. Закрытые границы и отсутствие возможности планировать международные путешествия также ведут к объективному представлению о сокращении списка необходимого: потребители осознают, что покупки и траты можно отложить на потом, до послаблений», — сказала Сяглова.

По ее словам, оборот будет несколько стабилизирован к лету.

«Появятся некоторые дополнительные расходы и покупки, включая траты к дачному сезону, ведь для многих жителей поездка на дачу — единственная возможность отдохнуть», — сказала Сяглова.

Напомним, как сообщалось ранее, оборот розничной торговли в РФ снизился в марте 2021 года почти на 3,5%.