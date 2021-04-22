Санкт-Петербург, 22 апреля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию получилось очень деловым: оно, с одной стороны, залечивает раны, нанесённые COVID-19, с другой стороны — показывает, в каком направлении двигаться дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж», член президиума Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Михаил Пиотровский:

. Планы главнейших городов Азиатской России

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«Мне важны три вещи. Первая — что в целом реабилитированы такие части нашей интеллигенции, как врачи и учителя. В последнее время — до пандемии — общественное отношение к учителям и врачам было из рук вон плохое. Теперь, когда они доказали свою важность и необходимость, очень важно, что забота о них стала тоже предметом обсуждения в послании.

Второе — это создание фонда культурных инициатив. За последние годы у нас исчезли почти все фонды — государственные и негосударственные, — которые обеспечивали некое выживание наших гуманитарных и культурных учреждений. Поэтому всё было очень ограничено. Сейчас создание такого фонда с относительно большим количеством денег и гибкой, как я надеюсь, структурой, это — очень важная вещь для развития нашей культуры и культурных инициатив и индустрий. Посмотрим, как будет работать.

Третье — это малые города. Много чего сказано о том, что будет развиваться в малых городах, в том числе и музеи. Но здесь важно одно: пандемия и всякая работа online дает малым городам новый шанс. Одно время казалось, что малые города естественным образом должны затухнуть: они как бы ни для чего не нужны и жить в них тяжело. Но сейчас, когда мы научились и развиваем коммуникации, людям совершенно не обязательно бегать по Москве и Петербургу, чтобы работать.

У малых городов появился большой шанс, потому что там и в случае эпидемии легче пережить. И если будут сняты с помощью государства всякие сложности, то всё будет хорошо. И малые города, а это, в общем, такая надежда нации, будут развиваться. И туда хлынет поток очень креативной публики.

Ведь для того, чтобы прийти в Эрмитаж, нужно очень много посмотреть в интернете. Если будет в городах развита всякая жизнь, тогда будем привозить и выставки. Когда будем знать, что там есть аудитория, действительно заинтересованная. Это теперь, опять же, можно легко узнать: если в каком-то малом городе есть люди, которые заходят на эрмитажные сайты, участвует в чатах и клубах, то тогда туда, конечно, нужно брать и везти выставку.

Тогда уже будем знать, что встретимся с людьми, которые знают не просто одно слово — Эрмитаж, а готовы к каким-то интересным обсуждениям, реакциям, событиям. Мы и сейчас приезжаем туда, где точно знаем, что нас ждут и что там будет не просто — «посмотрели и ушли». Эта схема работает, а теперь будет работать лучше за счёт именно такой интерактивности малых городов с большими.

Малые города перестают быть бедными и несчастными, они становятся очень важными. Поэтому — будет диалог. У нас есть много проектов, среди которых есть и такие, которые годятся в поджанр этого президентского фонда. Я думаю, что всё это — очень правильные решения — не помощь бедным. Это принципиальное осмысление того, что нужно заменить то, что пропало, исправить.

У нас всё время происходят какие-то изменения, и вещи, добытые прежде, они теряются (как фонды, системы и прочее). Сейчас это исправляется, и я думаю, что нам нужно помочь, чтобы это было действительно хорошо исправлено».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заметил, что на современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества «Знание», о котором все хорошо помнят, но вроде бы никто не замечает. А чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, глава государства поручил создать президентский фонд культурных инициатив.

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